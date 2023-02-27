Taiga Oliver Harper kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Taiga Oliver Harper Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Taiga Oliver Harper adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Taiga Oliver Harper Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Taiga Oliver Harper 31 Mayıs 2005 tarihinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Japonya,Avustralya uyrukludur.Gerçek adı da ハーパー タイガ オリバー şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Taiga Oliver Harper Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kashiwa Reysol U18 futbol takımında oynamaktadır. Kashiwa Reysol U18 takımına - tarihinde katılmıştır. Taiga Oliver Harper'nin Kashiwa Reysol U18 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Taiga Oliver Harper Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Taiga Oliver Harper isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Taiga Oliver Harper Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Taiga Oliver Harper Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Taiga Oliver Harper şuan Kashiwa Reysol U18 takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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