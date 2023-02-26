Taijo Teniste kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Taijo Teniste Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Taijo Teniste adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Taijo Teniste Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Taijo Teniste 31 Ocak 1988 tarihinde Tartu şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Estonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Taijo Teniste Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Taijo Teniste, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Jalgpallikool Tammeka futbol takımında oynamaktadır. Jalgpallikool Tammeka takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Taijo Teniste'nin Jalgpallikool Tammeka ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Taijo Teniste Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Taijo Teniste isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Taijo Teniste Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Taijo Teniste futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2005 yılında Levadia II

1 Ocak 2008 yılında Levadia

1 Ağustos 2011 yılında Sogndal IL

1 Aralık 2011 yılında Levadia

1 Ocak 2012 yılında Sogndal IL

12 Ocak 2018 yılında Brann

1 Ocak 2021 yılında JK Tammeka

Taijo Teniste Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Taijo Teniste şuan Jalgpallikool Tammeka takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Taijo Teniste Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Tartu SK 10

Estonya takımında 23 numaralı formasıyla 9 Kasım 2007 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 98 maçta 2 gol atmıştır.

Estonya U21 takımında 3 numaralı formasıyla 2 Eylül 2005 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 0 gol atmıştır.

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