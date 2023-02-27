Taika Nakashima kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Taika Nakashima Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Taika Nakashima adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Taika Nakashima Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Taika Nakashima 8 Haziran 2002 tarihinde ---, Osaka şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 中島 大嘉 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Taika Nakashima Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JAPAN SPORTS PROMOTION Co.,LTD. yapmaktadır. Taika Nakashima, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hokkaido Consadole Sapporo futbol takımında oynamaktadır. Hokkaido Consadole Sapporo takımına 1 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Taika Nakashima'nin Hokkaido Consadole Sapporo ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Taika Nakashima Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Taika Nakashima isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Taika Nakashima Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Taika Nakashima futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2021 yılında H. C. Sapporo

Taika Nakashima Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Taika Nakashima şuan Hokkaido Consadole Sapporo takımında oynamakta ve 45 numaralı formayı giymektedir.

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