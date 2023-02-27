Taiki Hirato kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Taiki Hirato Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Taiki Hirato adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Taiki Hirato Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Taiki Hirato 18 Nisan 1997 tarihinde Hitachinaka, Ibaraki şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 平戸 太貴 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Taiki Hirato Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Taiki Hirato, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kyoto Sanga futbol takımında oynamaktadır. Kyoto Sanga takımına 9 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Taiki Hirato'nin Kyoto Sanga ile sözleşmesi 31 Ocak 2025 tarihinde bitmektedir.

Taiki Hirato Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/taiki.hirato_official/

Taiki Hirato Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Taiki Hirato isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Taiki Hirato Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Taiki Hirato futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2016 yılında Kashima Antlers

1 Şubat 2017 yılında Machida Zelvia

31 Ocak 2019 yılında Kashima Antlers

1 Ağustos 2019 yılında Machida Zelvia

9 Ocak 2023 yılında Kyoto Sanga

Taiki Hirato Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Taiki Hirato şuan Kyoto Sanga takımında oynamakta ve 39 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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