Taiki Okada kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Taiki Okada Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Taiki Okada adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Taiki Okada Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Taiki Okada 4 Nisan 2005 tarihinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 岡田 泰輝 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Taiki Okada Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Kawasaki Frontale U18 futbol takımında oynamaktadır. Kawasaki Frontale U18 takımına - tarihinde katılmıştır. Taiki Okada'nin Kawasaki Frontale U18 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Taiki Okada Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Taiki Okada Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Taiki Okada şuan Kawasaki Frontale U18 takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.
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