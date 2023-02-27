Taiki Watanabe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Taiki Watanabe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Taiki Watanabe adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Taiki Watanabe Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Taiki Watanabe 22 Nisan 1999 tarihinde Niigata, Niigata şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 渡邊 泰基 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Taiki Watanabe Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BRAIN VERSE yapmaktadır. Taiki Watanabe, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Albirex Niigata futbol takımında oynamaktadır. Albirex Niigata takımına 1 Şubat 2018 tarihinde katılmıştır. Taiki Watanabe'nin Albirex Niigata ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Taiki Watanabe Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/taiki_watanabe1529/

Taiki Watanabe Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Taiki Watanabe isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Taiki Watanabe Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Taiki Watanabe futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2018 yılında Albirex Niigata

27 Temmuz 2020 yılında Zweig. Kanazawa

30 Ocak 2022 yılında Albirex Niigata

Taiki Watanabe Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Taiki Watanabe şuan Albirex Niigata takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Albirex Niigata (2009–2014), Maebashi Ikuei HS (2015–2017)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.