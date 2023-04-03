Taisei Chikui kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Taisei Chikui Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Taisei Chikui adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Taisei Chikui Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Taisei Chikui 27 Nisan 2003 tarihinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 築井 泰世 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Taisei Chikui Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Albirex Niigata U18 futbol takımında oynamaktadır. Albirex Niigata U18 takımına - tarihinde katılmıştır. Taisei Chikui'nin Albirex Niigata U18 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Taisei Chikui Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Taisei Chikui Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Taisei Chikui şuan Albirex Niigata U18 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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