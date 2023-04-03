Taisei Jinno kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Taisei Jinno Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Taisei Jinno kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Taisei Jinno ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.