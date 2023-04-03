Taisei Jinno kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Taisei Jinno Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Taisei Jinno adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Taisei Jinno Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Taisei Jinno 13 Nisan 2003 tarihinde doğmuştur. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 神野 太星 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Taisei Jinno Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Ritsumeikan University futbol takımında oynamaktadır. Ritsumeikan University takımına 1 Nisan 2022 tarihinde katılmıştır. Taisei Jinno'nin Ritsumeikan University ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Taisei Jinno Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Taisei Jinno futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Nisan 2022 yılında Ritsumeikan Uni
Taisei Jinno Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Taisei Jinno şuan Ritsumeikan University takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.