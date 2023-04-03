Taisei Miyashiro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Taisei Miyashiro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Taisei Miyashiro kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Taisei Miyashiro ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Taisei Miyashiro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Taisei Miyashiro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Taisei Miyashiro adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Taisei Miyashiro Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Taisei Miyashiro 26 Mayıs 2000 tarihinde Minato, Tokyo şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 宮代 大聖 şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Taisei Miyashiro Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Taisei Miyashiro, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kawasaki Frontale futbol takımında oynamaktadır. Kawasaki Frontale takımına 13 Nisan 2018 tarihinde katılmıştır. Taisei Miyashiro'nin Kawasaki Frontale ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Taisei Miyashiroboyu ve yaşı kaç

Taisei Miyashiro Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Taisei Miyashiro isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

Taisei Miyashiro Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Taisei Miyashiro futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

13 Nisan 2018 yılında Kawasaki Front.

16 Temmuz 2019 yılında Reno. Yamaguchi

31 Ocak 2020 yılında Kawasaki Front.

1 Şubat 2021 yılında Tokushima Vort.

31 Ocak 2022 yılında Kawasaki Front.

1 Şubat 2022 yılında Sagan Tosu

31 Ocak 2023 yılında Kawasaki Front.

Taisei Miyashiro kimdir

Taisei Miyashiro Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Taisei Miyashiro şuan Kawasaki Frontale takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Shibuya Tobu JFC, Kawasaki Frontale

Taisei Miyashiro Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Japonya U20 takımında 13 numaralı formasıyla 21 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 2 gol atmıştır.

Japonya U19 takımında 20 numaralı formasıyla 2 Şubat 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 4 gol atmıştır.

Japonya U18 takımında 10 numaralı formasıyla 17 Haziran 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Japonya U15 takımında 12 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Taisei Miyashiro nereli

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