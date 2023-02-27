Taishi Brandon Nozawa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Taishi Brandon Nozawa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Taishi Brandon Nozawa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Taishi Brandon Nozawa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Taishi Brandon Nozawa 25 Aralık 2002 tarihinde ---, Okinawa şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 野澤 大志 ブランドン şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Taishi Brandon Nozawa Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini HEROE yapmaktadır. Taishi Brandon Nozawa, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Tokyo futbol takımında oynamaktadır. FC Tokyo takımına 1 Şubat 2020 tarihinde katılmıştır. Taishi Brandon Nozawa'nin FC Tokyo ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Taishi Brandon Nozawa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Taishi Brandon Nozawa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Taishi Brandon Nozawa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Taishi Brandon Nozawa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2020 yılında FC Tokyo

1 Ağustos 2021 yılında Iwate Grulla M.

31 Ocak 2023 yılında FC Tokyo

Taishi Brandon Nozawa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Taishi Brandon Nozawa şuan FC Tokyo takımında oynamakta ve 41 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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