Taishi Matsumoto kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Taishi Matsumoto Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Taishi Matsumoto adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Taishi Matsumoto Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Taishi Matsumoto 22 Ağustos 1998 tarihinde Higashimatsuyama, Saitama şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 松本 泰志 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Taishi Matsumoto Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JEB ENTERTAINMENT Co.,Ltd. yapmaktadır. Taishi Matsumoto, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sanfrecce Hiroshima futbol takımında oynamaktadır. Sanfrecce Hiroshima takımına 1 Şubat 2017 tarihinde katılmıştır. Taishi Matsumoto'nin Sanfrecce Hiroshima ile sözleşmesi 31 Ocak 2025 tarihinde bitmektedir.

Taishi Matsumoto Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Taishi Matsumoto isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Taishi Matsumoto Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Taishi Matsumoto futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2017 yılında Sanf. Hiroshima

21 Ağustos 2020 yılında Avispa Fukuoka

31 Ocak 2021 yılında Sanf. Hiroshima

1 Şubat 2021 yılında Cerezo Osaka

27 Temmuz 2021 yılında Sanf. Hiroshima

Taishi Matsumoto Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Taishi Matsumoto şuan Sanfrecce Hiroshima takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Taishi Matsumoto Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Konan Minami Soccer Shonendan, Kumagaya SC, Kuki Shohei HS (-2016)

Japonya U23 takımında 21 numaralı formasıyla 14 Ağustos 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

Japonya A21 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 16 maçta 0 gol atmıştır.

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