Taiyan Jin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Taiyan Jin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Taiyan Jin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Taiyan Jin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Taiyan Jin 21 Ağustos 1989 tarihinde Yanbian şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 金泰延 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Taiyan Jin Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Taiyan Jin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Beijing Guoan futbol takımında oynamaktadır. Beijing Guoan takımına 28 Ocak 2017 tarihinde katılmıştır. Taiyan Jin'nin Beijing Guoan ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Taiyan Jin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Taiyan Jin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

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Taiyan Jin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Taiyan Jin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Liaoning FC

28 Ocak 2017 yılında BJ Guoan

Taiyan Jin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Taiyan Jin şuan Beijing Guoan takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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