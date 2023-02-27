Taiyo Hiraoka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Taiyo Hiraoka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Taiyo Hiraoka adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Taiyo Hiraoka Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Taiyo Hiraoka 14 Eylül 2002 tarihinde Takarazuka, Yokohama şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 平岡 大陽 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Taiyo Hiraoka Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shonan Bellmare futbol takımında oynamaktadır. Shonan Bellmare takımına 1 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Taiyo Hiraoka'nin Shonan Bellmare ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Taiyo Hiraoka Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Taiyo Hiraoka isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Taiyo Hiraoka Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Taiyo Hiraoka futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2018 yılında Riseisha HS

1 Şubat 2021 yılında Shonan Bellmare

Taiyo Hiraoka Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Taiyo Hiraoka şuan Shonan Bellmare takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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