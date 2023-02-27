Taiyo Koga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Taiyo Koga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Taiyo Koga kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Taiyo Koga ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Taiyo Koga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Taiyo Koga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Taiyo Koga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Taiyo Koga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Taiyo Koga adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Taiyo Koga Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Taiyo Koga 28 Ekim 1998 tarihinde ---, Chiba şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 古賀 太陽 şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Taiyo Koga Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini UDN SPORTS yapmaktadır. Taiyo Koga, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kashiwa Reysol futbol takımında oynamaktadır. Kashiwa Reysol takımına 1 Şubat 2017 tarihinde katılmıştır. Taiyo Koga'nin Kashiwa Reysol ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Taiyo Koga Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/taiyo_koga/

Taiyo Koga Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Taiyo Koga isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Taiyo Koga Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Taiyo Koga futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2017 yılında Kashiwa Reysol

18 Haziran 2018 yılında Avispa Fukuoka

31 Ocak 2019 yılında Kashiwa Reysol

Taiyo Koga kimdir

Taiyo Koga Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Taiyo Koga şuan Kashiwa Reysol takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Maihama FC Falcons, Kashiwa Reysol Jr, Kashiwa Reysol Jr Yth, Kashiwa Reysol Yth

Taiyo Koga Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Japonya takımında 21 numaralı formasıyla 14 Aralık 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Japonya U23 takımında 20 numaralı formasıyla 1 Haziran 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Japonya A21 takımında 20 numaralı formasıyla 16 Ocak 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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Taiyo Koga nereli

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