Taiyo Yamaguchi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Taiyo Yamaguchi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Taiyo Yamaguchi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Taiyo Yamaguchi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Taiyo Yamaguchi {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 山口 太陽 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Taiyo Yamaguchi Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Tokyo U18 futbol takımında oynamaktadır. FC Tokyo U18 takımına - tarihinde katılmıştır. Taiyo Yamaguchi'nin FC Tokyo U18 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Taiyo Yamaguchi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Taiyo Yamaguchi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Taiyo Yamaguchi şuan FC Tokyo U18 takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.
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