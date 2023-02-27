Takaaki Shichi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Takaaki Shichi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Takaaki Shichi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Takaaki Shichi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Takaaki Shichi 27 Aralık 1993 tarihinde ---, Gifu şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 志知 孝明 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Takaaki Shichi Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Takaaki Shichi, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sanfrecce Hiroshima futbol takımında oynamaktadır. Sanfrecce Hiroshima takımına 9 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Takaaki Shichi'nin Sanfrecce Hiroshima ile sözleşmesi 31 Ocak 2025 tarihinde bitmektedir.

Takaaki Shichi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Takaaki Shichi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Takaaki Shichi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Takaaki Shichi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2012 yılında Tokai Gakuen

24 Nisan 2015 yılında Matsumoto Yama.

31 Ocak 2016 yılında Tokai Gakuen

1 Şubat 2016 yılında Matsumoto Yama.

17 Temmuz 2017 yılında Fukushima Utd.

31 Ocak 2018 yılında Matsumoto Yama.

5 Ocak 2019 yılında Mito HollyHock

4 Ocak 2020 yılında Yokohama FC

9 Ocak 2021 yılında Avispa Fukuoka

9 Ocak 2023 yılında Sanf. Hiroshima

Takaaki Shichi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Takaaki Shichi şuan Sanfrecce Hiroshima takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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