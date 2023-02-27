Takahiro Akimoto kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Takahiro Akimoto Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Takahiro Akimoto adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Takahiro Akimoto Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Takahiro Akimoto 31 Ocak 1998 tarihinde Utsunomiya, Tochigi şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 明本 考浩 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Takahiro Akimoto Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini UDN SPORTS yapmaktadır. Takahiro Akimoto, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Urawa Red Diamonds futbol takımında oynamaktadır. Urawa Red Diamonds takımına 9 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Takahiro Akimoto'nin Urawa Red Diamonds ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Takahiro Akimoto Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Takahiro Akimoto isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Takahiro Akimoto Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Takahiro Akimoto futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2016 yılında Kokushikan Univ

1 Şubat 2020 yılında Tochigi SC

9 Ocak 2021 yılında Urawa Reds

Takahiro Akimoto Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Takahiro Akimoto şuan Urawa Red Diamonds takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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