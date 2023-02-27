Takahiro İida kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Takahiro İida Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Takahiro İida adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Takahiro İida Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Takahiro İida 31 Ağustos 1994 tarihinde Sakuragawa, Ibaraki şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 飯田 貴敬 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Takahiro İida Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini UDN SPORTS yapmaktadır. Takahiro İida, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kyoto Sanga futbol takımında oynamaktadır. Kyoto Sanga takımına 4 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Takahiro İida'nin Kyoto Sanga ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Takahiro İida Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/takaman.27/

Takahiro İida Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Takahiro İida isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Takahiro İida Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Takahiro İida futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2013 yılında Senshu Univ.

1 Şubat 2017 yılında Shimizu S-Pulse

4 Ocak 2020 yılında Kyoto Sanga

Takahiro İida Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Takahiro İida şuan Kyoto Sanga takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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