Takahiro Ko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Takahiro Ko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Takahiro Ko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Takahiro Ko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Takahiro Ko 20 Nisan 1998 tarihinde Kawasaki, Kanagawa şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 高 宇洋 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Takahiro Ko Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Athleteplus yapmaktadır. Takahiro Ko, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Albirex Niigata futbol takımında oynamaktadır. Albirex Niigata takımına 1 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Takahiro Ko'nin Albirex Niigata ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Takahiro Ko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Takahiro Ko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Takahiro Ko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Takahiro Ko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2017 yılında Gamba Osaka

15 Ağustos 2019 yılında Reno. Yamaguchi

31 Ocak 2021 yılında Gamba Osaka

1 Şubat 2021 yılında Albirex Niigata

Takahiro Ko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Takahiro Ko şuan Albirex Niigata takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Takahiro Ko Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kawasaki FC Nakahara, Kawasaki Frontale Jr (2007-2010), Kawasaki Frontale Jr Yth (2011-2013), Funabashi Municipal High School (2014-2016)

Japonya U23 takımında 17 numaralı formasıyla 4 Haziran 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Japonya U15 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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