Takahiro Sekine kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Takahiro Sekine Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Takahiro Sekine kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Takahiro Sekine ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Takahiro Sekine kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Takahiro Sekine Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Takahiro Sekine adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Takahiro Sekine Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Takahiro Sekine 19 Nisan 1995 tarihinde Tsurugashima, Saitama şehrinde doğmuştur. 1,67 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 関根 貴大 şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Takahiro Sekine Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sarcle Co. Ltd. yapmaktadır. Takahiro Sekine, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Urawa Red Diamonds futbol takımında oynamaktadır. Urawa Red Diamonds takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Takahiro Sekine'nin Urawa Red Diamonds ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Takahiro Sekine Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/sktk10

http://www.instagram.com/sekine_takahiro.official/

Takahiro Sekineboyu ve yaşı kaç

Takahiro Sekine Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Takahiro Sekine isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.30 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Takahiro Sekine Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Takahiro Sekine futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2014 yılında Urawa Reds

11 Ağustos 2017 yılında FC Ingolstadt

10 Temmuz 2018 yılında VV St. Truiden

30 Haziran 2019 yılında FC Ingolstadt

1 Temmuz 2019 yılında Urawa Reds

Takahiro Sekine kimdir

Takahiro Sekine Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Takahiro Sekine şuan Urawa Red Diamonds takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FC Tsugurashima, Urawa Red Diamonds Jr Yth, Urawa Red Diamonds Yth

Takahiro Sekine Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Japonya U23 takımında 17 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Takahiro Sekine nereli

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