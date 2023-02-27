Takahiro Yanagi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Takahiro Yanagi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Takahiro Yanagi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Takahiro Yanagi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Takahiro Yanagi 5 Ağustos 1997 tarihinde Setagaya, Tokyo şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 柳 貴博 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Takahiro Yanagi Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sarcle Co. Ltd. yapmaktadır. Takahiro Yanagi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hokkaido Consadole Sapporo futbol takımında oynamaktadır. Hokkaido Consadole Sapporo takımına 1 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Takahiro Yanagi'nin Hokkaido Consadole Sapporo ile sözleşmesi 31 Ocak 2023 tarihinde bitmektedir.

Takahiro Yanagi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Takahiro Yanagi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Takahiro Yanagi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Takahiro Yanagi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2016 yılında FC Tokyo

1 Şubat 2019 yılında Monte. Yamagata

31 Ocak 2020 yılında FC Tokyo

18 Şubat 2020 yılında Vegalta Sendai

31 Ocak 2021 yılında FC Tokyo

1 Şubat 2021 yılında H. C. Sapporo

28 Mart 2022 yılında Avispa Fukuoka

28 Ağustos 2022 yılında H. C. Sapporo

Takahiro Yanagi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Takahiro Yanagi şuan Hokkaido Consadole Sapporo takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Takahiro Yanagi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Japonya A21 takımında 5 numaralı formasıyla 16 Ocak 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 1 gol atmıştır.

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