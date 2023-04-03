Takamasa Kaneko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Takamasa Kaneko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Takamasa Kaneko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Takamasa Kaneko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Takamasa Kaneko 28 Nisan 2005 tarihinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 兼子 貴成 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Takamasa Kaneko Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Tokyo U18 futbol takımında oynamaktadır. FC Tokyo U18 takımına - tarihinde katılmıştır. Takamasa Kaneko'nin FC Tokyo U18 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Takamasa Kaneko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Takamasa Kaneko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Takamasa Kaneko şuan FC Tokyo U18 takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.
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