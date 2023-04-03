Takamasa Kaneko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Takamasa Kaneko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Takamasa Kaneko kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Takamasa Kaneko ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.