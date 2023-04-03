Takanari Endo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Takanari Endo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Takanari Endo kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Takanari Endo ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.