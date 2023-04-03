Takanari Endo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Takanari Endo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Takanari Endo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Takanari Endo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Takanari Endo 19 Ekim 2002 tarihinde doğmuştur. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 遠藤 貴成 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Takanari Endo Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Toin University of Yokohama futbol takımında oynamaktadır. Toin University of Yokohama takımına - tarihinde katılmıştır. Takanari Endo'nin Toin University of Yokohama ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Takanari Endo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Takanari Endo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Takanari Endo şuan Toin University of Yokohama takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.
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