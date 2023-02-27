Takanori Sugeno kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Takanori Sugeno Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Takanori Sugeno kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Takanori Sugeno ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Takanori Sugeno kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Takanori Sugeno Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Takanori Sugeno kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Takanori Sugeno Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Takanori Sugeno adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Takanori Sugeno Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Takanori Sugeno 3 Mayıs 1984 tarihinde Fujimi, Saitama şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 菅野 孝憲 şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Takanori Sugeno Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Universal Sports Japan Ltd, yapmaktadır. Takanori Sugeno, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hokkaido Consadole Sapporo futbol takımında oynamaktadır. Hokkaido Consadole Sapporo takımına 1 Şubat 2020 tarihinde katılmıştır. Takanori Sugeno'nin Hokkaido Consadole Sapporo ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Takanori Sugeno Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Takanori Sugeno isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Takanori Sugeno Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Takanori Sugeno futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2003 yılında Yokohama FC

1 Şubat 2008 yılında Kashiwa Reysol

5 Ocak 2016 yılında Kyoto Sanga

1 Şubat 2018 yılında H. C. Sapporo

31 Ocak 2020 yılında Kyoto Sanga

1 Şubat 2020 yılında H. C. Sapporo

Takanori Sugeno kimdir

Takanori Sugeno Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Takanori Sugeno şuan Hokkaido Consadole Sapporo takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Tokyo Verdy 1969

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Takanori Sugeno nereli

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