Takarrüp ne demek, TDK'ya göre Takarrüp kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Takarrüp ne demek? Takarrüp TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi takarrüp kelimesi. Peki takarrüp ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre takarrüp nedir, takarrüp kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

TAKARRÜP NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Takarrüp kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Takarrüp kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre takarrüp kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Yakınlaşma, yaklaşma, yanaşma



TAKARRÜP KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- takarrüp etmek

