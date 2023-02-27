Takashi Usami kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Takashi Usami Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Takashi Usami adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Takashi Usami Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Takashi Usami 6 Mayıs 1992 tarihinde Nagaokakyo, Kyoto şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 宇佐美 貴史 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Takashi Usami Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JAPAN SPORTS PROMOTION Co.,LTD. yapmaktadır. Takashi Usami, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Gamba Osaka futbol takımında oynamaktadır. Gamba Osaka takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Takashi Usami'nin Gamba Osaka ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Takashi Usami Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/takashi_usami39/

Takashi Usami Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Takashi Usami isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Takashi Usami Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Takashi Usami futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında Gamba Osaka

15 Temmuz 2011 yılında Bayern

30 Haziran 2012 yılında Gamba Osaka

1 Temmuz 2012 yılında Hoffenheim

30 Haziran 2013 yılında Gamba Osaka

1 Temmuz 2016 yılında Augsburg

30 Ağustos 2017 yılında F. Düsseldorf

30 Haziran 2018 yılında Augsburg

4 Ağustos 2018 yılında F. Düsseldorf

30 Haziran 2019 yılında Augsburg

1 Temmuz 2019 yılında Gamba Osaka

Takashi Usami Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Takashi Usami şuan Gamba Osaka takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Takashi Usami Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Nagaokakyo S.S. (01/1999-12/2004), Gamba Osaka (01/2005-12/2008)

Japonya takımında 11 numaralı formasıyla 27 Mart 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 27 maçta 3 gol atmıştır.

Japonya U23 takımında 14 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 2 gol atmıştır.

Japonya U20 takımında 19 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 3 gol atmıştır.

Japonya U17 takımında 7 numaralı formasıyla 24 Ekim 2009 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 4 gol atmıştır.

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