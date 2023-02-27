Takatora Einaga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Takatora Einaga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Takatora Einaga adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Takatora Einaga Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Takatora Einaga 7 Nisan 2003 tarihinde Kobe, Hyogo şehrinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 永長 鷹虎 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Takatora Einaga Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini HEROE yapmaktadır. Takatora Einaga, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kawasaki Frontale futbol takımında oynamaktadır. Kawasaki Frontale takımına 1 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Takatora Einaga'nin Kawasaki Frontale ile sözleşmesi 31 Ocak 2025 tarihinde bitmektedir.

Takatora Einaga Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Takatora Einaga isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Takatora Einaga Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Takatora Einaga futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2022 yılında Kawasaki Front.

Takatora Einaga Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Takatora Einaga şuan Kawasaki Frontale takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

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