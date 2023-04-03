Takaya Numata kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Takaya Numata Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Takaya Numata adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Takaya Numata Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Takaya Numata 19 Nisan 1999 tarihinde Takatsuki, Osaka şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 沼田 駿也 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Takaya Numata Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini UDN SPORTS yapmaktadır. Takaya Numata, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Machida Zelvia futbol takımında oynamaktadır. Machida Zelvia takımına 9 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Takaya Numata'nin Machida Zelvia ile sözleşmesi 31 Ocak 2025 tarihinde bitmektedir.

Takaya Numata Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Takaya Numata isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Takaya Numata Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Takaya Numata futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2018 yılında Kansai Univ.

1 Şubat 2022 yılında Reno. Yamaguchi

9 Ocak 2023 yılında Machida Zelvia

Takaya Numata Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Takaya Numata şuan Machida Zelvia takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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