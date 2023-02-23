Takayuki Seto kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Takayuki Seto Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Takayuki Seto adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Takayuki Seto Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Takayuki Seto 5 Şubat 1986 tarihinde Nagoya, Aichi şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 瀬戸 貴幸 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Takayuki Seto Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Foot Link yapmaktadır. Takayuki Seto, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Petrolul Ploiesti futbol takımında oynamaktadır. Petrolul Ploiesti takımına 4 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Takayuki Seto'nin Petrolul Ploiesti ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Takayuki Seto Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

Takayuki Seto Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Takayuki Seto isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Takayuki Seto Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Takayuki Seto futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2004 yılında Avaí FC U20

1 Ocak 2005 yılında Corinthians U20

1 Temmuz 2005 yılında Portuguesa U20

1 Ocak 2006 yılında ara verdi

1 Temmuz 2007 yılında FC Ploiești

13 Ağustos 2015 yılında Osmanlıspor

24 Ocak 2016 yılında Astra Giurgiu

30 Haziran 2017 yılında Osmanlıspor

27 Ağustos 2017 yılında Astra Giurgiu

16 Ağustos 2018 yılında Ventforet Kofu

24 Ocak 2019 yılında RFS

12 Ocak 2020 yılında Astra Giurgiu

4 Temmuz 2021 yılında Petrolul

Takayuki Seto Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Takayuki Seto şuan Petrolul Ploiesti takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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