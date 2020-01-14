Takdir teşekkür hesaplama 2021 nasıl yapılır? Takdir teşekkür kaç puanla alınır?

Okulların kapanmasına az bir zaman kala öğrenciler alacakları notları hesaplamaya başladı. Peki Takdir teşekkür hesaplama 2021 nasıl yapılır? 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. sınıflar için takdir teşekkür belgesi kaç puanla alınır 2021? Tüm merak edilenler haberimizde...

TAKDİR - TEŞEKKÜR HESAPLAMA NASIL YAPILIR 2021?

Bir dersin not ortalamasını hesaplamak için o dersten kaç sınava girildiyse her bir sınav sonucunu toplayıp girdiği sınav sayısına bölmesi gerekir. Çıkan sonuç ders ortalamasıdır.

Dönem sonu ortalamasını hesaplaması için ise aldığı her bir dersin ortalamasını toplayarak dönem içindeki toplam ders sayısına bölmelidir. Bu sonuç öğrencinin dönem sonundaki ortalamasıdır.

TAKDİR BELGESİ KAÇ PUANLA ALINIR?

Öğrencinin dönem içindeki derslerinin not ortalaması 84.99 üzerinde olup öğretmenlerinin değerlendirdiği davranış puanı ve özürsüz devamsızlığı 5 günün altında ise Takdir Belgesi almaya hak kazanacaktır.

TEŞEKKÜR BELGESİ KAÇ PUANLA ALINIR?

Öğrencinin dönem içinden aldığı derslerin not ortalaması 70 puanın üzerinde olup davranış devamsızlık durumunu da disiplin kurulunun istediği düzeyde ise teşekkür Belgesi almaya hak kazanacaktır.

ÜSTÜN BAŞARI BELGESİNİ KİMLER ALABİLİR?

Eğer öğrenci 3 eğitim dönemi üst üste Takdir Belgesi almış ise Üstün Başarı Belgesi almaya hak kazanır.

ONUR BELGESİNİ KİMLER ALABİLİR?

Öğrencinin puanlarına bakılmaksızın dönem içindeki davranışları değerlendirerek alınan belgedir. Türkçeyi düzgün konuşup üslubuna dikkat etmesi, üslubuna özen göstermesi, görgü kurallarına uyması ve devamsızlık yapmış olmaması yönetmelik tarafından öğrenciden beklenen davranışlardır.

Öğretmenler, öğrencilerinin okula saatinde gelip derslerine katılmasını, konuşma tarzını, arkadaşları arasındaki sosyal ilişkilerini, küçüklerine ve büyüklerine olan saygılı tutumunu da göz önünde bulundurarak dönem sonundaki notlarını değerlendirir.

İLKOKUL-ORTAOKUL VE İMAM HATİP ORTAOKULU İÇİN TAKDİR TEŞEKKÜR SİSTEMİ NASIL?

İlköğretim kurumları yönetmeliğine göre takdir teşekkür hesaplama işlemi, liseye göre farklılık gösterebilecek.

İlkokul 4 üncü sınıf ile ortaokul ve imam-hatip ortaokullarının bütün sınıflarında puan ortalaması Türkçe dersinden 55.00, diğer derslerin her birinden 45.00 puandan aşağı olmamak şartı ile tüm derslerin dönem ağırlıklı puan ortalaması 70.00-84.99 olanlar "Teşekkür", 85.00 puan ve yukarı olanlar "Takdir" belgesi ile ödüllendirilmektedir.

İftihar belgesi ise, Ulusal ve uluslararası yarışmalara katılarak ilk beş dereceye giren, Çeşitli sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklerde üstün başarı gösteren öğrencilere ilkokullarda sınıf öğretmeni, ortaokullarda ise öğrenci davranışlarını değerlendirme kurulu tarafından verilir.

İftihar Belgesiyle ödüllendirilenler, özel olarak yapılacak bir toplantı veya törende diğer öğrencilere duyurulur. Bu öğrencilerin adları ve fotoğrafları okulun internet sayfasında yayınlanır ve uygun bir yere asılır.

Kınama ve okul değiştirme yaptırımlarından birini alan öğrenciye o eğitim ve öğretim yılı içinde teşekkür, takdir ve iftihar belgesi verilmez.

LİSELERDE HESAPLAMA NASIL OLUYOR?

Okullara devamı sağlamak için çaba gösteren Milli Eğitim Bakanlığı, takdir teşekkür hesaplama kriterlerini değiştirdi.

Öğrencinin başarı puanı takdir ya da teşekkür belgesi almaya yeterli olsa da devamsızlığı 5 günden fazla olanlar bu belgeyi almaya hak kazanamayacak.

İşte, o yönetmelik değişikliği bilgileri;

Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, özürsüz devamsızlık süresi 5 günü geçmeyen, tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 ten aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden;

a) 70,00-84,99 arasındakileri teşekkür belgesi,

b) 85,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi,

c) Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi alanları üstün başarı belgesi ile ödüllendirir.

KARNE DERECELERİ NASILDIR?

Öğrencinin dönem içinde aldığı puanlara göre değerlendirilmesi şöyledir:

0-49.99 Puan aralığındaki öğrenci sınıfı geçemez

50.59.99 Puan aralığı geçer

60-69.99 Puan aralığı orta

70.84.99 Puan aralığı iyi

85-100 Puan aralığı pekiyi

DEVAMSIZLIK BAŞARI BELGESİ ALMAYA ENGEL OLUYOR MU?

Öğrencinin belge alabilmesi için sadece puanların yüksek olması yeterli değildir. Eğer öğrencinin özürsüz devamsızlık süresi 5 günü geçirmişse puanları yüksek olsa dahi belge alma hakkını kaybedecektir.

Öğrencinin özürsüz devamsızlık süresi 10 gün olmak üzere toplam devamsızlığı 30 günün üzerinde olursa notlarının durumu ne olursa olsun sınıfını geçemeyecek.