Perende ne demek, TDK'ya göre Perende kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Normalleşmeye başlıyor! Eşcinsellik evliliklerine İsviçre'den de onay geldi!Abdurrahman Dilipak: "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyaset hesapları ABD'ye uymadı!"İzmir'de korkunç kaza! Alev topuna dönen araç can aldı!Takdiriilahi ne demek, TDK'ya göre Takdiriilahi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Meteoroloji duyurdu: Sıcaklıklar yurt genelinde artışta geçti! 27 Eylül 2021 Bugün hava nasıl olacak?Kandela ne demek, TDK'ya göre Kandela kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Şef Garson ne demek, TDK'ya göre Şef Garson kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?İzaç ne demek, TDK'ya göre İzaç kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Tikel ne demek, TDK'ya göre Tikel kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?
İstanbul18 °C
  1. HABERLER
  2. TDK ANLAMI NEDİR?
  3. Takdiriilahi ne demek, TDK'ya göre Takdiriilahi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Takdiriilahi ne demek, TDK'ya göre Takdiriilahi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Takdiriilahi kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Takdiriilahi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Takdiriilahi nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Takdiriilahi kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Takdiriilahi ne demek, TDK'ya göre Takdiriilahi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Takdiriilahi ne demek? Takdiriilahi TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi takdiriilahi kelimesi. Peki takdiriilahi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre takdiriilahi nedir, takdiriilahi kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Takdiriilahi kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Takdiriilahi kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

ne demek

TAKDİRİİLAHİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Takdiriilahi kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Takdiriilahi kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre takdiriilahi kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Yazgı

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT