Takdiriilahi ne demek, TDK'ya göre Takdiriilahi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Takdiriilahi ne demek? Takdiriilahi TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi takdiriilahi kelimesi. Peki takdiriilahi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre takdiriilahi nedir, takdiriilahi kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Takdiriilahi kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Takdiriilahi kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

TAKDİRİİLAHİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Takdiriilahi kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Takdiriilahi kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre takdiriilahi kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Yazgı

