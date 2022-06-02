Takdirkârlık ne demek, TDK'ya göre Takdirkârlık kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Takdirkârlık ne demek? Takdirkârlık TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi takdirkârlık kelimesi. Peki takdirkârlık ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre takdirkârlık nedir, takdirkârlık kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

TAKDİRKÂRLIK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Takdirkârlık kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre takdirkârlık kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Takdirkâr olma durumu

