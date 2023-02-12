Takefusa Kubo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Takefusa Kubo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Takefusa Kubo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Takefusa Kubo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Takefusa Kubo 4 Haziran 2001 tarihinde Kawasaki, Kanagawa şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Aslen Japonya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı 久保 建英 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Takefusa Kubo Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Roberto Tukada yapmaktadır. Takefusa Kubo, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Real Sociedad futbol takımında oynamaktadır. Real Sociedad takımına 19 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Takefusa Kubo'nin Real Sociedad ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitmektedir.

Takefusa Kubo Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/takefusa.kubo/

Takefusa Kubo Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Takefusa Kubo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 12.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 30.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Takefusa Kubo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Takefusa Kubo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında Barça tabfutbol

1 Mayıs 2015 yılında FC Tokyo U18

1 Kasım 2017 yılında FC Tokyo

15 Ağu 2018 yılında Yokohama F. M.

31 Ocak 2019 yılında FC Tokyo

1 Temmuz 2019 yılında Real

22 Ağu 2019 yılında Mallorca

20 Temmuz 2020 yılında Real

10 Ağu 2020 yılında Villarreal

7 Ocak 2021 yılında Real

8 Ocak 2021 yılında Getafe

30 Haziran 2021 yılında Real

11 Ağu 2021 yılında Mallorca

30 Haziran 2022 yılında Real

19 Temmuz 2022 yılında Sociedad

Takefusa Kubo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Takefusa Kubo şuan Real Sociedad takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Takefusa Kubo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Persimmon (2008–2009), Kawasaki Frontale (2009-2011), FC Barcelona (2011-2015), FC Tokyo (2015-2017)

Japonya takımında 11 numaralı formasıyla 9 Haziran 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 22 maçta 1 gol atmıştır.

Japonya A21 takımında 21 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Japonya U19 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

Japonya Olimpiyat takımında 7 numaralı formasıyla 22 Temmuz 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 3 gol atmıştır.

Japonya U15 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 7 gol atmıştır.

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