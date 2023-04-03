Takeharu Kuboshima kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Takeharu Kuboshima Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Takeharu Kuboshima adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Takeharu Kuboshima Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Takeharu Kuboshima 29 Nisan 2005 tarihinde doğmuştur. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 久保島 健晴 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Takeharu Kuboshima Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Hokkaido Consadole Sapporo U18 futbol takımında oynamaktadır. Hokkaido Consadole Sapporo U18 takımına - tarihinde katılmıştır. Takeharu Kuboshima'nin Hokkaido Consadole Sapporo U18 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Takeharu Kuboshima Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Takeharu Kuboshima Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Takeharu Kuboshima şuan Hokkaido Consadole Sapporo U18 takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.
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