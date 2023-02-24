Takeru Komiya kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Takeru Komiya Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Takeru Komiya kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Takeru Komiya ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Takeru Komiya kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Takeru Komiya Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Takeru Komiya kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Takeru Komiya Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Takeru Komiya adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Takeru Komiya Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Takeru Komiya 14 Ağustos 2001 tarihinde Nishinomiya, Hyogo şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 小宮 健 şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Takeru Komiya Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Podgorica futbol takımında oynamaktadır. FK Podgorica takımına 11 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Takeru Komiya'nin FK Podgorica ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Takeru Komiya Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Takeru Komiya isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Takeru Komiya Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Takeru Komiya futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2020 yılında Ritsumeikan Uni

1 Temmuz 2022 yılında FK Jezero

11 Şubat 2023 yılında FK Podgorica

30 Haziran 2023 yılında FK Jezero

Takeru Komiya kimdir

Takeru Komiya Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Takeru Komiya şuan FK Podgorica takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Kyoto Sanga U-18, Ritsumeikan University

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Takeru Komiya nereli

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