Takeru Nishi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Takeru Nishi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Takeru Nishi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Takeru Nishi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Takeru Nishi 10 Nisan 1999 tarihinde ---, Fukuoka şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 西 洸瑠 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Takeru Nishi Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Fukuoka University futbol takımında oynamaktadır. Fukuoka University takımına 1 Nisan 2018 tarihinde katılmıştır. Takeru Nishi'nin Fukuoka University ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Takeru Nishi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Takeru Nishi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Takeru Nishi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Takeru Nishi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2018 yılında Fukuoka Univ.

Takeru Nishi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Takeru Nishi şuan Fukuoka University takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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