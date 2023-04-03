Takeshi Hasebe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Takeshi Hasebe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Takeshi Hasebe adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Takeshi Hasebe Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Takeshi Hasebe 17 Nisan 2000 tarihinde doğmuştur. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 長谷部 赳 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Takeshi Hasebe Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Toin University of Yokohama futbol takımında oynamaktadır. Toin University of Yokohama takımına - tarihinde katılmıştır. Takeshi Hasebe'nin Toin University of Yokohama ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Takeshi Hasebe Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Takeshi Hasebe Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Takeshi Hasebe şuan Toin University of Yokohama takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.
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