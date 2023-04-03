Takeshi Hasebe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Takeshi Hasebe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Takeshi Hasebe kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Takeshi Hasebe ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.