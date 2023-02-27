Takeshi Kanamori kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Takeshi Kanamori Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Takeshi Kanamori adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Takeshi Kanamori Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Takeshi Kanamori 4 Nisan 1994 tarihinde Fukuoka, Fukuoka şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 金森 健志 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Takeshi Kanamori Forvet - Forvet Arkası mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sarcle Co. Ltd. yapmaktadır. Takeshi Kanamori, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Avispa Fukuoka futbol takımında oynamaktadır. Avispa Fukuoka takımına 18 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Takeshi Kanamori'nin Avispa Fukuoka ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Takeshi Kanamori Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.twitter.com/chantakexxx

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Takeshi Kanamori Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Takeshi Kanamori isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Takeshi Kanamori Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Takeshi Kanamori futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Eylül 2012 yılında Avispa Fukuoka

31 Ocak 2013 yılında Chikuyo Gak. HS

1 Şubat 2013 yılında Avispa Fukuoka

7 Ocak 2017 yılında Kashima Antlers

30 Temmuz 2019 yılında Sagan Tosu

31 Ocak 2020 yılında Kashima Antlers

1 Şubat 2020 yılında Sagan Tosu

18 Şubat 2021 yılında Avispa Fukuoka

Takeshi Kanamori Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Takeshi Kanamori şuan Avispa Fukuoka takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Takeshi Kanamori Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Wakahisa Soccer Sports Shonendan (-2006), Chikuyo Gakuen Jr HS (2006-2009), Chikuyo Gakuen HS (2009-2012)

Japonya U23 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Japonya A21 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 1 gol atmıştır.

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