Takeshi Katori kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Takeshi Katori Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Takeshi Katori adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Takeshi Katori Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Takeshi Katori 11 Mayıs 2006 tarihinde doğmuştur. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 柴田 翔太郎 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Takeshi Katori Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Kawasaki Frontale U18 futbol takımında oynamaktadır. Kawasaki Frontale U18 takımına - tarihinde katılmıştır. Takeshi Katori'nin Kawasaki Frontale U18 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Takeshi Katori Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Takeshi Katori Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Takeshi Katori şuan Kawasaki Frontale U18 takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.
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