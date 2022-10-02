Takı Çizimi ve Üreticisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Takı Çizimi ve Üreticisi görev tanımı nedir, Takı Çizimi ve Üreticisi ne iş yapar, Takı Çizimi ve Üreticisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Takı Çizimi ve Üreticisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Takı Çizimi ve Üreticisi Tanımı;

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Takı Çizimi ve Üreticisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Takı Çizimi ve Üreticisi Maaşları

Takı Çizimi ve Üreticisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Takı Çizimi ve Üreticisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Takı Çizimi ve Üreticisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7319.11

Meslek Adı :

Takı Çizimi ve Üreticisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

El Sanatları Ve Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

El Sanatları Çalışanları

Meslek Birim Grubu :

Başka Yerde Sınıflandırılmamış Elişi Çalışanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

İmalatı yapılacak olan her türlü takıyı, kuyumculuk tekniklerini kullanarak tasarlayan, ölçülerini belirleyerek kağıda aktaran ve üretimini yapabilen nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Takı Çizimi ve Üreticisi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Takı parçasını delerek kesmek,

b) Takı parçalarını kaynak yaparak birleştirmek,

c) Tel ve levhayı şekillendirerek takı yapmak,

d) Ürünü cilalayarak yüzey kalitesini artırmak,

e) Yüzük çizimleri yapmak ve üretmek,

f) Kolye ucu çizimleri yapmak ve üretmek,

g) Küpe çizimleri yapmak ve üretmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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