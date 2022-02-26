Takı İmalatçısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Takı İmalatçısı maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Takı İmalatçısı pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Takı İmalatçısı nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Takı İmalatçısı olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Takı İmalatçısı Maaşı Ne Kadar? 2022 Takı İmalatçısı Maaşları

Takı İmalatçısı maaşı ortalama olarak aylık 8150_TL'dir. En düşük Takı İmalatçısı maaşı 6850_TL, En yüksek ise 9450_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Takı İmalatçısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7319.09

Meslek Adı :

Takı İmalatçısı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

El Sanatları Ve Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

El Sanatları Çalışanları

Meslek Birim Grubu :

Başka Yerde Sınıflandırılmamış Elişi Çalışanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

İmalatı yapılacak olan her türlü takıyı, kuyumculuk tekniklerini kullanarak tasarlayan, ölçülerini belirleyerek kağıda aktaran ve üretimini yapabilen nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Takı İmalatçısı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Alaşım metallerini eriterek tel ve levha hazırlamak,

b) Levhayı düzelterek, üzerine desen aktarmak,

c) Takı Parçasını delerek kesmek,

d) Takı parçasına eğe ile şekil vermek,

e) Takı parçalarını kaynak yaparak birleştirmek,

f) Tel ve Levhayı şekillendirerek takı yapmak,

g) Ürünü cilalayarak, yaldızlayarak, rodaj yaparak yüzey kalitesini artırmak,

h) Görünüş çıkarmak, takının üç boyutunu tasarlayıp prizma içine yerleştirmek,

i) Objeyi etüt ederek renklendirmek, zincir çizerek renklendirmek, takı detay çizimi yaparak renklendirmek,

j) Takının kauçuk kalıbını hazırlamak, takının alçı kalıbını hazırlamak,

k) Alçı kalıbına erimiş metali döküp, metal ağacını temizlemek,

l) Takılara Kilit yapmak,

m) Yüzük çizimleri, kolye ucu çizimleri, küpe çizimleri, bilezik çizimleri, broş-rozet çizimleri,madalyon-anahtarlık çizimleri yapmak ve üretmek,

n) Özgün Zincir tasarımları yapmak ve üretmek

o) Çeşitli Roleks takılar üretmek,

p) Her türlü takı üzerine taş mıhlamak,

q) Soğuk Mine tekniğle takıların yüzeyini süslemek, kalem atarak takıların yüzeyini süslemek

r) Takı tasarımı yapmak,

s) Mum modelin yüzey süslemesini yapmak,

t) Rölyef (iki boyutlu form) oluşturmak,

u) Mum modeli döküme hazır hale getirmek,

v) Telkari, Hasır örme , Kakma-kabartma , örme ve düğüm tekniği ile takı yapmak,

w) Misina, kullanarak takı yapmak,

x) Çivi ve tel ile takı yapmak,

Güncel Meslek : EVET

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