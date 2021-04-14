Taki isminin anlamı nedir, Taki ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Taki isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Taki ismi ne demek, Taki ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor.

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Taki isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Taki İsminin anlamı nedir? TDK Taki anlamı:

Taki isminin Türk Dil Kurumu'nda anlamı bulunmamaktadır.

Taki İsmi Kuranda geçiyor mu?

Taki ismi Kuran'da geçmemektedir.

Taki isminin kökeni:

Taki ismi Farsça ve Arapça kökenli bir isimdir. Türkiye'de 314 kişi Taki ismini kullanmaktadır.

Taki isminin cinsiyeti:

Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

Taki isminin rengi:

Kobalt

Taki ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 4 harf bulunmaktadır.

Taki isminin Harf Analizi Nedir ?

Taki ismi 4 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

T : Hayalperest, tembel,

A : Öncü, lider, mantıklı

K : Kariyerli

İ : Duygusal, sezgisel, sanatçı

Taki isminin Numerolojisi Kaçtır?

Taki ismi 4 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

T : 24

A : 1

K : 14

İ : 12

= 51 – Taki İsminin Numeroloji Toplamı 51’dir.

Taki ismi 4 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Taki isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

Taki isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

T: 2 A: 1 K: 2 İ: 9 = 14

1 + 4 = 5 Kader sayısıdır

Taki isminin 5 kader sayısına göre kişilik özellikleri

5 – Özgürlüğüne düşkündür ve gezmeyi çok sever. Diğer insanlar ile ıyum içinde yaşamayabilir. Erotizme eğilimi vardır. Cesaret konusunda iyidir ve insanları ikna kabiliyeti çok yüksektir. Güzel şeyleri kendisinde toplamayı sever. Can sıkıntısına hiç gelemez ve bu sebeple dikkatli olmalı, hayat amacından amacından sapmamalıdır.

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