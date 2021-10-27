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Takigraf ne demek, TDK'ya göre Takigraf kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Takigraf kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Takigraf ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Takigraf nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Takigraf kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Takigraf ne demek, TDK'ya göre Takigraf kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Takigraf ne demek? Takigraf TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi takigraf kelimesi. Peki takigraf ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre takigraf nedir, takigraf kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

TAKİGRAF NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Takigraf kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Takigraf kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre takigraf kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Hızölçer

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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