Takım-Avadanlık Bakım Onarımcısı (Tersane) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Takım-Avadanlık Bakım Onarımcısı (Tersane) görev tanımı nedir, Takım-Avadanlık Bakım Onarımcısı (Tersane) ne iş yapar, Takım-Avadanlık Bakım Onarımcısı (Tersane) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Takım-Avadanlık Bakım Onarımcısı (Tersane) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Takım-Avadanlık Bakım Onarımcısı (Tersane) Tanımı;

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Takım-Avadanlık Bakım Onarımcısı (Tersane) Maaşı Ne Kadar? 2022 Takım-Avadanlık Bakım Onarımcısı (Tersane) Maaşları

Takım-Avadanlık Bakım Onarımcısı (Tersane) maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Takım-Avadanlık Bakım Onarımcısı (Tersane) maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Takım-Avadanlık Bakım Onarımcısı (Tersane) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7222.12

Meslek Adı :

Takım-Avadanlık Bakım Onarımcısı (Tersane)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu :

Demirciler, Alet Yapımcıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Alet Yapımcıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Endüstriyel alanlarda kullanılan, sürekli faal olarak sağladığımız ve yapacağımız işe uygun seçtiğimiz takım edevatın, kendisinden beklenen fonksiyonlarını, istenilen limitlerde yerine getirememesi durumunda yitirmiş olduğu bir yada birkaç fonksiyonunun tekrar kazandırılmasını ve sürekli faal olarak çalışmasını sağlayan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Takım-Avadanlık Bakım Onarımcısı (Tersane), çalışılan birimin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Onarımı istenen takımın incelemek, mekanik ve elektrikli olmasını gözlemek,

b) Arızalı olarak gelen el aletleri, takımlar ve avadanlıkların arıza tespitini yapmak,

c) Arızası tespit edilen el aletleri, takımlar ve avadanlıkların onarmak,

d) Arızanın tespitinden sonra arızalı parçanın yenisiyle değiştirmek,

e) Arıza tespitindeki gereken parçaları durum raporuyla ilgili birimlere bildirmek,

f) Arıza tespitindeki gereken parçaları tedarik etmek,

g) Tedarik edilen parçaların uygun olup olmadığını kontrol etmek,

h) Uygun olduğu tespit edilen parçayı yerine monte etmek,

i) Onarımlar esnasında ilgili fabrikalara yaptırılması gereken işlerle ilgili olarak (götürme, kaynak yaptırma vb.) rapor hazırlamak ve amirlerine vermek,

j) El aletleri, takımlar ve avadanlıkların iş onarımlarıı yapıldıktan sonra ilgili birime teslim etmek,

k) Bakım için gelen el aletleri, takımlar ve avadanlıkların bakımlarını yapmak, ilgili birime teslim etmek,

l) Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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