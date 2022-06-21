Takım harcama limiti nedir? Neye göre belirlenir? İşte TFF'nin belirlediği Süper Lig takımlarının harcama limitleri 2022-2023

Yeni sezonda Türkiye Futbol Federasyonunun belirlediği limitler kapsamında transfer yapmak isteyen kulüplerin merakla beklediği açıklama geldi. TFF, Kulüp Lisans Kurulu 2022-2023 Sezonu'nda Süper Lig Takım harcama limitlerini belirledi. Bunun üzerine sporseverler de internet arama motorlarında araştırmalarda bulunmaya başladılar. Peki Takım harcama limiti nedir? Neye göre belirlenir? İşte 2022-2023 sezonu için TFF'nin belirlediği Süper Lig takımlarının harcama limitleri...

TAKIM HARCAMA LİMİTİ NEDİR?NEYE GÖRE BELİRLENİR?

Takım harcama limitleri, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nın 89. Maddesi kapsamında belirlenmektedir. Söz konusu harcama limiti, takımların oyunculara verebileceği maaş ve transfer bonservis ücretlerinin toplamından oluşmaktadır.

Kulüpler bu tutarı ancak yüzde 40 oranında aşabilmektedir. Limitlerin sapması durumunda ise kulüplere TFF talimatları gereği para cezası ve puan silme gibi cezalar uygulanmaktadır.

TFF Yönetim Kurulu'nun 09.12.2019 tarihli toplantısında; Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatının "Kulüplerin Takım Harcama Limitlerinin Hesaplanması" konusunda aldığı kararda şu ifadeler yer almaktadır:

"Süper Lig bünyesinde yer alan kulüplerin, Profesyonel Futbolcu Ücret Giderleri, A Takım Teknik Kadro Ücret Giderleri, Transfer Harcamaları ve Menajer Giderlerinin, TFF tarafından EK-XII’de yer alan usullerle belirlenecek limitler dahilinde kalması zorunludur. TFF, takım harcama limitlerini belirleyerek Süper Lig kulüplerinin sürdürülebilir finansal yapıya ulaşmasını sağlamayı amaçlamaktadır."

İŞTE TFF'NİN BELİRLEDİĞİ SÜPER LİG TAKIMLARININ HARCAMA LİMİTLERİ 2022-2023

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından belirlenen transfer harcama limitleri yüzde 40 sapma dahil olmak üzere belirlendi. İşte takımların harcama limitleri: