Takım harcama limiti nedir? Neye göre belirlenir? İşte TFF'nin belirlediği Süper Lig takımlarının harcama limitleri 2022-2023Ünlü psikolog Esra Ezmeci'ye gelen soru "İnsan karısından bunu ister mi?" dedirtti! "Grup yapalım ya da gözümün önünde..."Kanada yanıyor! Sıcaklık seviyesi rekor kırdı!Düğün cenaze törenine döndü! Damadın arkadaşlarından, davetlileri hayrete düşüren hareket!Görüntüsü bile rahatsız etmeye yetiyor! Ayak mantarlarından kurtulmak için evde uygulanabilecek doğal yöntemlerArtık her yerdeler! Siyah yılanlar sokak ortasında dans etti! Görenler inanamadıMüge Anlı ne zaman evleniyor? Müge Anlı ile Şinasi Yüzbaşıoğlu'nun nikah tarihi belli mi?Sahneden indirilen rapçi Sefo'dan, skandal tepki! "Bu ülkeden gerçekten çok sıkıldım, böyle bir şey olamaz"Gelinim Mutfakta 21 Haziran 2022 Salı puan durumu | 21 Haziran Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?"Ben standarta sığmam ki" demişti! Diva Bülent Ersoy özel mezar yaptırıyor! Asansörlü ve şifreli!
İstanbul26 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Takım harcama limiti nedir? Neye göre belirlenir? İşte TFF'nin belirlediği Süper Lig takımlarının harcama limitleri 2022-2023

Takım harcama limiti nedir? Neye göre belirlenir? İşte TFF'nin belirlediği Süper Lig takımlarının harcama limitleri 2022-2023

TFF, Süper Lig ekiplerinin transfer yaparken kullanabilecekleri limitleri açıkladı. Bu kapsamda akıllarında soru işareti bulunanlar Takım harcama limiti nedir? Neye göre belirlenir? sorularının yanıtını araştırıyor. TFF'nin açıklamasına göre 2022-2023 sezonunda Süper Lig ekiplerinin harcama limitleri...

Takım harcama limiti nedir? Neye göre belirlenir? İşte TFF'nin belirlediği Süper Lig takımlarının harcama limitleri 2022-2023

Yeni sezonda Türkiye Futbol Federasyonunun belirlediği limitler kapsamında transfer yapmak isteyen kulüplerin merakla beklediği açıklama geldi. TFF, Kulüp Lisans Kurulu 2022-2023 Sezonu'nda Süper Lig Takım harcama limitlerini belirledi. Bunun üzerine sporseverler de internet arama motorlarında araştırmalarda bulunmaya başladılar. Peki Takım harcama limiti nedir? Neye göre belirlenir? İşte  2022-2023 sezonu için TFF'nin belirlediği Süper Lig takımlarının harcama limitleri... 

Takım harcama limiti nedir? Neye göre belirlenir? İşte TFF'nin belirlediği Süper Lig takımlarının harcama limitleri 2022-2023

TAKIM HARCAMA LİMİTİ NEDİR?NEYE GÖRE BELİRLENİR?

Takım harcama limitleri, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nın 89. Maddesi kapsamında belirlenmektedir. Söz konusu harcama limiti, takımların oyunculara verebileceği maaş ve transfer bonservis ücretlerinin toplamından oluşmaktadır. 

Kulüpler bu tutarı ancak yüzde 40 oranında aşabilmektedir. Limitlerin sapması durumunda ise kulüplere TFF talimatları gereği para cezası ve puan silme gibi cezalar uygulanmaktadır. 

TFF Yönetim Kurulu'nun 09.12.2019 tarihli toplantısında; Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatının "Kulüplerin Takım Harcama Limitlerinin Hesaplanması" konusunda aldığı kararda şu ifadeler yer almaktadır:

"Süper Lig bünyesinde yer alan kulüplerin, Profesyonel Futbolcu Ücret Giderleri, A Takım Teknik Kadro Ücret Giderleri, Transfer Harcamaları ve Menajer Giderlerinin, TFF tarafından EK-XII’de yer alan usullerle belirlenecek limitler dahilinde kalması zorunludur. TFF, takım harcama limitlerini belirleyerek Süper Lig kulüplerinin sürdürülebilir finansal yapıya ulaşmasını sağlamayı amaçlamaktadır."

Takım harcama limiti nedir? Neye göre belirlenir? İşte TFF'nin belirlediği Süper Lig takımlarının harcama limitleri 2022-2023

İŞTE TFF'NİN BELİRLEDİĞİ SÜPER LİG TAKIMLARININ HARCAMA LİMİTLERİ 2022-2023  

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından belirlenen transfer harcama limitleri yüzde 40 sapma dahil olmak üzere belirlendi. İşte takımların harcama limitleri:

Süper Lig Takımlar **

Takım Harcama Limiti (TL)

%40 Sapma Dahil
Takım Harcama Limiti (TL)

1.Trabzonspor A.Ş.

627.970.673

879.158.943

2.Fenerbahçe A.Ş.

984.913.184

1.378.878.458

3.İttifak Holding Konyaspor

181.509.649

254.113.509

4.Medipol Başakşehir FK

199.224.707

278.914.589

5.Aytemiz Alanyaspor

177.013.366

247.818.713

6.Beşiktaş A.Ş.

686.289.302

960.805.023

7.Fraport TAV Antalyaspor

186.104.678

260.546.549

8.Vavacars Fatih Karagümrük

115.014.896

161.020.854

9.Adana Demirspor A.Ş.

256.028.456

358.439.838

10.Demir Grup Sivasspor

207.289.422

290.205.190

11.Kasimpaşa A.Ş.

127.386.784

178.341.497

12.Atakaş Hatayspor

179.047.575

250.666.605

13.Galatasaray A.Ş.

1.104.157.487

1.545.820.482

14.Yukatel Kayserispor

136.325.484

190.855.678

15.Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş.

267.841.294

374.977.812

16.GZT Giresunspor

202.431.354

283.403.895

17.MKE Ankaragücü

186.694.743

261.372.640

18.Bereket Sigorta Ümraniyespor

186.694.743

261.372.640

19.İstanbulspor A.Ş.

186.694.743

261.372.640

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT