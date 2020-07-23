Takımını şampiyon yapan teknik adam ayrıldı!

Hatayspor yönetimi şampiyon teknik adam Mehmet Altıparmak ile yolların ayrıldığını açıkladı. Hatayspor, daha önce çıkan ayrılık haberlerini yalanlamıştı.

İşte kulüpten yapılan açıklama:

Teknik direktörümüz Mehmet Altıparmak ve ekibiyle karşılıklı anlaşılarak yollarımız ayrılmıştır. Kendisine ve ekibine Hatayspor’a emekleri ve katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde sonsuz başarılar dileriz.

Hatayspor Yönetim Kurulu

ŞAMPİYON YAPIP AYRILIYOR

Mehmet Altıparmak, TFF 1. Lig'de şampiyon yaptığı üçüncü takımdan da ayrıldı. 2017-18 sezonunda Erzurumspor ile şampiyon olarak Süper Lig'e çıkan tecrübeli çalıştırıcı takımdan ayrılmıştı. 2018-19 sezonunda Gaziantep FK ile şampiyon olmasına rağmen yine takımdan ayrılmıştı. 2019-20 sezonunda ise Hatayspor'u şampiyon etmesinin ardından Süper Lig'de mücadele etme şansını yakalayamadan yine takımdan ayrılan isim oldu.

MEHMET ALTIPARMAK'IN HATAYSPOR PERFORMANSI

Hatayspor'un başına sezonun devre arasından hemen sonra geçen Mehmet Altıparmak, Hatay ekibi ile 12 maça çıktı. Altıparmak, 12 maçta 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Mehmet Altıparmak, bu performansı ile Hatayspor'u şampiyon yaparak, maç başına 2.00 puan ortalaması tutturdu.