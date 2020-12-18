Kulüpler Birliği, ortak bir bildiri yayımlayarak Süper Lig ve TFF 1. Lig kulüplerinin bu hafta oynanacak tüm maçlarda santra yapıldıktan hemen sonra 60 saniye süresince mücadele etmeyerek protesto eyleminde bulunacağını açıkladı. Futbolseverler, bu eylemlerin neden yapıldığını araştırıyor. Peki, Takımlar neden eylem yapıyor? Neden protesto yapılıyor? İşte detaylar...

TAKIMLAR NEDEN EYLEM YAPIYOR? NEDEN PROTESTO YAPILIYOR?

Kulüpler Birliği'nin protesto açıklamasının ardından taraftarlar, bu eylemin neden yapıldığını araştırmaya başladı. 60 saniye sürecek olan mücadele etmeme eylemi, futbolseverlerin merakında. Eylem yapılmasının nedeni ise şöyle belirtildi:

"Süper Lig ve 1. Lig kulüpleri olarak Süper Lig'in 13. haftasında ve TFF 1. Lig'in 15. haftasında oynanacak tüm müsabakalarda başlama düdüğüyle birlikte bütün futbolcular 60 saniye süresince mücadele etmeyerek protesto eyleminde bulunacaktır"

Yayıncı kuruluş beIN SPORTS ile ödemelerde yaşanan sıkıntı, kulüplerin mücadele etmeme eylemine neden oldu.

Kulüpler Birliği'nden yapılan açıklamanın tamamı şöyle:

"Türk futbolunun en temel paydaşı konumundaki Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı ve 1. Lig Futbol Kulüpleri Birliği Derneği olarak, yayıncı kuruluşun yapması gereken ödemelerde uzun zamandır aksaklıklarla ve ciddi sorunlarla karşılaşmaktayız.

Yaşanan sıkıntılı süreçte gelirlerimizden önemli derecede indirim yapmamıza, bütün gayretlerimize ve anlayışımıza, TFF’nin yayıncı kuruluşla yaptığı tüm görüşmelere, temaslara, istişarelere ve üstelik de taraflar arasında uzlaşı sağlanmasına rağmen yayıncı kuruluşun yükümlülüklerini yerine getirmemesi her geçen gün biz kulüpleri endişeye ve batağa sürüklemektedir.

Bu kapsamda Süper Lig Kulüpleri ve 1. Lig Kulüpleri olarak Süper Ligin 13. Haftasında ve TFF 1.Lig’in 15. Haftasında oynanacak tüm müsabakalarda başlama düdüğüyle birlikte bütün futbolcular 60 saniye süresince mücadele etmeyerek protesto eyleminde bulunacaktır.

Uzun yıllardır iş ortağımız olan Digiturk beIN Media Group’un yukarıda belirtiğimiz maddi sorunlarımızı ivedilikle çözmesini bekliyoruz.

Mevcut belirsiz durumun sona ermesi ve kulüplerimizin sözleşme koşulları gereği hak ettikleri şartların yerine getirilmesi için gerekirse hukuk çerçevesinde ve benzeri bu tarzda aksiyonların alınacağından kimsenin şüphesi olmasın.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."