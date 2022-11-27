Takımlarını desteklemeye Osmaniye'den İzmir'e gidiyorlardı! Taraftar otobüsü kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var!

TFF 3. Lig'de bugün saat 14.00'te Bergama Belediyespor ile Osmaniyespor FK arasında oynanacak müsabaka için Osmaniye'den İzmir'e giden taraftarları taşıyan A.T'nin kullandığı 80 M 0248 plakalı minibüs, Gölmarmara ilçesinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı ve yan yattı.

1 ÖLÜ, 9 YARALI

Kaza sonrası çevrede bulunan vatandaşlar emniyet ve sağlık ekiplerini aradılar. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında E.C.A'nın hayatını kaybettiği bilgisini verdi. Kazada yaralanan diğer 9 kişi ise Akhisar ve Salihli'deki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.