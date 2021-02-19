Takipçisinden Nilüfer'i çıldırtan yorum: ''Aşılar sol koldan Nilüfer Hanım!''
65 yaşındaki şarkıcı Nilüfer, yaptırdığı COVİD - 19 aşısının ardından çektirdiği fotoğrafı sosyal medyada paylaşmasının ardından bir takipçisinin yazdığı "Aşılar sol koldan Nilüfer Hanım. Bu ne şimdi?" yazısıyla çılgına dönen Nilüfer, meme kanseri olduğu için sağ taraftan olduğunu söyleyince takipçisinden özür geldi.
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19 Şubat 2021 Cuma 15:44
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