Takipçisinin "İsrail" yorumu çileden çıkardı! Bonomo, "Siz ırkçısınız çocuklar" dedi

Instagram hesabından aktif olarak paylaşım yapan 34 yaşındaki ünlü şarkıcı Can Bonomo, bir takipçisinden gelen "İsrail" yorumu üzerine çileden çıktı. İsrail'in Filistin'e düzenlediği saldırılar devam ederken bir takipçinin, "Keşke Yahudilerin yaptığına bir tepki verseydiniz" sözlerine Bonomo çok geçmeden yanıt verdi.

"SİZLER IRKÇISINIZ ÇOCUKLAR"

Söz konusu yoruma yanıt olarak İsrailli olmadığını, İspanyol kökenli bir Türk olduğunu vurgulayan Bonomo şu ifadeleri kullandı: "Bunların hiçbiri beni tanımlayan şeyler değil, ırk ve coğrafyayla kafayı bozmuş mikro insanlar bana hatırlatmadığı sürece, gün içerisinde aklıma dahi gelmiyor. Filistin'de yaşamını yitiren masum insanlar ve çocuklarla ilgili fikirlerimi belirttim. Daha önce de belirtmiştim. Dünyayı Instagram'dan değiştirmeye çalıştığınız için geri kalan hiçbir şeyi takip edemiyorsunuz sanıyorum. Sizler ırkçısınız çocuklar."

"EĞİTİMSİZ, CAHİL VE IRKÇI OLMANIZ BU DÜNYANIN EN BÜYÜK SORUNU"

Sosyal medya hesabından paylaşım yapmakla dünyanın kurtulmayacağını, işlerin yoluna girmeyeceğini ifade eden Bonomo'nun, takipçisine verdiği yanıtın devamında şu sözler yer aldı: "Eğitimsiz, cahil ve ırkçı olmanız bu dünyanın en büyük sorunu. Sosyal medya hesaplarınıza bayrak koyduğunuz zaman elinizden geleni yapmış olduğunuzu varsayıyor ve vicdanınızı rahatlatıyorsunuz. İşin b... kısmı vicdanınız o kadar zayıf ki bu size yeterli geliyor. Bir azınlığı köşeye sıkıştırmakta, ona zorbalık etmekte beis görmüyorsunuz. İnsanlığa biraz değer veriyorsanız gerçek yetişkinler olana, insanı etnik kimliğiyle, denk geldiği coğrafyayla değil, salt insanlığıyla tanıyıp tutmaya başlayana kadar çürük fikirlerinizi kamu nezdinde beyan etmeyin; aksiyon almayın. Bunu 100 sene önce başarabilmiş olsaydık zaten konuşmuyor olurduk bunları şimdi."